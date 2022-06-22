Belçika'da yaşarken, Tokyo'da belediye başkanı seçildi - Son Dakika
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Belçika'da yaşarken, Tokyo'da belediye başkanı seçildi

22.06.2022 14:02
Belçika'da yaşarken, Tokyo'da belediye başkanı seçildi

Belçika'da yaşayan Japon kadın, Japonya'nın Suginami bölgesinde belediye başkanı oldu.

Belçika'da yaşayan Japon kadın, Japonya'nın Suginami bölgesinde belediye başkanı oldu.

Belçika'nın Leuven kentinde eşi ve çocukları ile yaşayan 47 yaşındaki Japon kadın, yaklaşık 9 bin 334 kilometre uzaklıkta bulunan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Suginami bölgesinin belediye başkanı seçildi. Covid-19 salgını boyunca Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki kar amacı gütmeyen Ulusötesi Enstitüsü'nde proje yöneticiliği yapan Satoko Kishimoto, geçtiğimiz günlerde çalışmaları çerçevesinde Japonya'ya gitti.

"Büyük sürpriz"

Seçim sonucunu "büyük sürpriz" olarak nitelendiren Kishimoto'nun eşi Olivier Hoedeman, "Covid-19 salgını boyunca her şey çevrimiçi oldu. Satoko, Leuven'den Japonya'daki birçok kamu tartışmasına katıldı. Satoko, politika ile çok ilgili. İşi gereği siyasetle ilgili çok fazla şey biliyor. Japonya'daki ilerici hareket çalışmaları ile popüler hale geldi ve belediye başkanlığı için aday olması teklifi sunuldu. Satoko hayatının ilk 25 yılını Japonya'da geçirdi. Daha sonra Hollanda'ya oradan da 10 yıldır beraber yaşadığımız ve şu anda 2 çocuğumuzun olduğu Leuven'e taşındı. Satoko, muhafazakar belediye başkanını mağlup etti. Satoko'nun siyasi mesajı da ortada, daha az özelleştirme ve daha fazla vatandaş katılımı istiyor" dedi. Japonya'ya taşınmalarının şu an için kolay olmadığını ifade eden Hoedeman, "Şu an oğlumuz 2. sınıfa gidiyor ve birkaç yılı daha var. Bu yüzden de Japonya'ya taşınmak kolay değil. Halen bunun hakkında düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Belçika, Japon, Tokyo, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Belçika'da yaşarken, Tokyo'da belediye başkanı seçildi - Son Dakika

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