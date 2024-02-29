Hisarcık Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı\'ndan üç büyük proje için destek istedi

Politika

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kütahya ziyaretinde Hisarcık ile ilgili üç büyük projeyi sunarak destek istediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya'da miting meydanındaki aday tanıtımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a el yapımı 3 boyutlu Esmaül Hüsna tablo takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hisarcık ile ilgili üç büyük projeyi sunarak desteklerini istediklerini ifade eden Başkan Çalışkan, " Güçlü iktidar Güçlü Belediye şiarıyla projelerimize destek sözü veren Cumhurbaşkanımıza ilçem ve şahsım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. İlçemiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep kazanmaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA