Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma - Son Dakika
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Politika

Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma

Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili Yasin Sağay'ın CHP'li Murat Karakoyun'a "Salak salak konuşma" demesi salondaki tansiyonu zirve yaptırdı. Gerilimin tırmanması üzerine Sağay diğer üyelerin devreye girmesiyle salondan dışarı çıkartıldı.

13.03.2025 13:37
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Murat Karakoyun, Balıkesir, Politika, 3-sayfa, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma - Son Dakika

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