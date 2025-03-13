Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili Yasin Sağay'ın CHP'li Murat Karakoyun'a "Salak salak konuşma" demesi salondaki tansiyonu zirve yaptırdı. Gerilimin tırmanması üzerine Sağay diğer üyelerin devreye girmesiyle salondan dışarı çıkartıldı.
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13.03.2025 13:46:19. #7.12#
SON DAKİKA: Belediye meclisini karıştıran sözler: Salak salak konuşma - Son Dakika
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