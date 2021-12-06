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Besni Belediye'sinden 'mezarlık' açıklaması - Son Dakika

Besni Belediye'sinden 'mezarlık' açıklaması

06.12.2021 15:26
Besni Belediye'sinden 'mezarlık' açıklaması

Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, çeşitli basın yayın organlarında çıkan 'mezarlık' taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, çeşitli basın yayın organlarında çıkan 'mezarlık' taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, çıkan haberlerin gerçekleri çarpıtmak için yapıldığını iddia ederek, "Organize bir biçimde belediyemiz tarafından yol yapım çalışmaları sebebiyle mezarlıkların taşınmasına karar verildiği, bu karara istinaden, mezarlıkların taşıma işlemlerinin tıpkı Sırpların 27 sene evvel bosnalilara yapmış olduğu muamele ile birebir benzerlik gösterdiği, uygulamanın Besni kaymakamlığına başvuru yapılması sonucu durdurulduğu şeklinde, gerçekleri çarpıtmak suretiyle yapılmış olması bizleri derinden üzmüştür.

Öncelikle belirtmek istediğimiz husus, müteveffalara ait mezarlıkların taşınmasına ait karar belediyemiz tarafından alınmamış, Karayolları 8. Bölge müdürlüğünün, 2017 yılında başlattığı Gaziantep-Araban-Besni- Adıyaman ili yol yapım işi sırasında, ilçemiz Aşağı Şehir mevkiindeki viyadük çalışması nedeniyle mezarlıkların kayması nedeniyle ve mezarlıkların zarar görmemesi için karayolları tarafından alınmış bir karardır.

Bazı müteveffa yakınlarınca, Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı açılan davada idare mahkemesi tarafından mezarlıkların taşınmasının hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.

Belediyemiz ekiplerince, Karayolları Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, müteveffalara ait mezarlıklar İslami usullere ve aslına uygun bir biçimde nakledilmiş olup, bazı mezarlıkların açılması esnasında müteveffa yakınlarının yazılı talebi ile daha hızlı davranılması için bir kaç mezar kepçe yardımı ile açılmış ve yine İslami usullere ve aslına uygun bir şekilde nakledilmiştir. 2021 yılının Şubat ayında gerçekleşen bu hadiseye ilişkin tarafımdan çalışmalar durdurularak, gecikmeksizin idari soruşturma açılmış ve müteveffa yakınlarının yazılı taleplerine rağmen mezarlık açma işlemlerinin bilimsel ve teknik usullere uygun olarak devam ettirilmesi için personel uyarılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde eleştiri yapmak vatandaşların en doğal hakkıdır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bizi eleştirmesi kadar doğal bir durum da yoktur. Ancak eleştiri yapılırken, birtakım siyasi emellerle, gerçekler çarpıtılarak kutsallarımız üzerinden bir hesaplaşmaya girilmesini de kabul etmemiz pek tabi beklenemez.

Yukarıda yer verilen açıklamaları siz sayın hemşerilerimin bilgilerine sunar, kutsallarımız olan, ebediyete intikal etmiş yakınlarımız üzerinden çirkin bir karalama kampanyası başlatarak sizleri ve bizi rencide eden kişilere karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını buradan bildirmek isterim" şeklinde açıklamada bulundu. - ADIYAMAN

Besni Belediye'sinden 'mezarlık' açıklaması

Adıyaman, Eyüp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Besni Belediye'sinden 'mezarlık' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Besni Belediye'sinden 'mezarlık' açıklaması - Son Dakika
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