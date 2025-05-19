Beyağaç Belediye Başkanı\'ndan 19 Mayıs Mesajı: Gençler, Bayrağımızı Dalgalandırın!

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Mayıs mesajında; "Gençler, daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız" dedi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında gençlere seslenen Başkan Pütün, "Gençler, milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ