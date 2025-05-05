Beyağaç Belediye Başkanı Pütün'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

Beyağaç Belediye Başkanı Pütün\'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e Saldırıya Kınama

Denizli Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı kınayarak toplumsal barışa zarar veren provokatif eylemlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

05.05.2025 11:11  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin çıkışında yapılan saldırıyı kınadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından birçok siyasi isimden kınama mesajı gelirken, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de yapılan saldırıya ilişkin kınama açıklaması yaptı. Başkan Pütün, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Bu tür provokatif eylemler, toplumsal barışımıza ve demokrasiye zarar vermektedir. Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olayın sorumlularının en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Beyağaç, denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyağaç Belediye Başkanı Pütün'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:59:15. #7.11#
SON DAKİKA: Beyağaç Belediye Başkanı Pütün'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.