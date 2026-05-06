Başkan Pütün, Kapuz Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kapuz Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kapuz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Mahalle ziyaretinde vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Pütün, yerel yönetim çalışmalarında istişareye önem verdiklerini vurguladı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Pütün, "Kapuz Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Mahallemizin ihtiyaçlarını, taleplerini ve önerilerini dinledik. Ortak akılla, birlik ve beraberlik içerisinde Beyağaç'ımız için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ