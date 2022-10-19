Beyaz listeden sebze hali esnafına ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerine 'Beyaz liste'den giren Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu, ekibiyle birlikte sebze hali esnafını ziyaret etti.

22 Ekim'de yapılacak olan Van TSO seçimine sayılı günler kala, başkan adaylarının seçim çalışmaları hız kazandı. Seçime 'Beyaz liste'den giren Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, sebze hali esnafını ziyaret etti. Kadın girişimcilerle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kandaşoğlu, amaçlarının Van'da herkese ulaşmak olduğunu belirtti. Kandaşoğlu, "Bütün tacir ve tüccarlara ulaşmak ve onların hal hatırını sormak için 7/24 ekibimizle çalışıyoruz. Sadece seçim sürecinde değil, biz sürekli esnaf ve tüccarımızla iç içeyiz. Halkımızın ve tüccarımızın yanındayız. Yerinde oturup boş cümleler kurmakla iş olmaz, bu ekip Van'da güzel işlere imza atacak. Esnaf ve tüccara sözümüzdür. Bu ekip 24 saat sahada olacak. 19 meslek grubu içinde çeşitli meslek gurubumuz mevcut. Onları da işin içine katarak, en iyi genç potansiyele sahip Van'ın gençleri için yol haritası çizecekler" dedi.

Van'ın geleceği için sürekli projeler hazırlanacağını ifade eden Kandaşoğlu, "Bu işler lafla olmaz. Çalışma ekibimiz her gün Van'ın faydasına olan farklı işler çıkaracak. Biz, ekip olarak hizmete, Van'ın değerlerine sahip çıkmaya geliyoruz. Bitmeyen çevre yolunu sürekli gündeme getirerek çözüme kavuşturmaya geliyoruz. Olmayan otogarı, olmayan stadyumu gündeme getirerek çözüme kavuşturmak için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimcilerle güzel yatırımlar yapacağız"

Van'ın ekonomi, turizm ve istihdam alanında kadın eliyle yenilikler yapacaklarını vurgulayan Kandaşoğlu, "Bugün beyaz meleklerimizle hal esnafını ziyaret ettik. Mühim olan işsiz genç potansiyeline sahip bir ile kadın girişimcileri getirmek, onlara önem vermek. Unutmamamız gerekir ki, kadın eli değen her yer güzelleşir. Ekonomi güzelleşir, turizm güzelleşir. Kadınlar her zaman bizim önümüzde olacak. Bu kentte kadın girişimcilere ciddi anlamda söz hakkı vereceğiz. Kadınlarla güzel işler, güzel yatırımlar yapacağız" şeklinde konuştu. - VAN