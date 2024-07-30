Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil - Son Dakika
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Politika

Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah ve İsrail arasında savaşın kaçınılmaz olmadığını belirtti.

30.07.2024 21:58
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil" dedi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre açıklamada bulundu. Jean-Pierre, ABD'nin Hizbullah ile İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Hizbullah ve İsrail arasında savaş kaçınılmaz değil - Son Dakika

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