Beyaz Saray'da Silahlı Saldırı

24.05.2026 10:08
Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıya müdahale eden ajanlara teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırgana müdahale eden Gizli Servis ajanlarına teşekkür ederek, "Bu olay, Washington D.C.'de bugüne kadar inşa edilmiş türünün en güvenli mekanına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C'de Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump paylaşımında, saldırıya müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Bu akşam Beyaz Saray yakınlarında, şiddet geçmişi olan ve ülkemizin en değerli yapısına karşı muhtemel bir takıntı besleyen silahlı saldırgana karşı gösterilen hızlı ve profesyonel müdahale için harika Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Silahlı saldırgan, Beyaz Saray kapıları yakınında Gizli Servis ajanlarıyla çıkan çatışmanın ardından öldü. Bu olay, Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde yaşanan silahlı saldırıdan bir ay sonra meydana geldi ve gelecekteki tüm başkanlar için Washington D.C.'de bugüne kadar inşa edilmiş türünün en güvenli ve emniyetli mekanına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülkemizin ulusal güvenliği bunu gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.

ABD medyası saldırganın geçmişine ilişkin detayları paylaştı

ABD medyasında göre; soruşturma hakkında konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, saldırganın 21 yaşındaki Nasire Best olduğunu öne sürdü.

Columbia Bölgesi mahkeme kayıtlarında, Best'in Temmuz 2025'te Beyaz Saray'ın farklı bir güvenlik kontrol noktasına izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Kayıtlarda, Best'in polislerin "dur" ihtarına uymadığı, kendisinin "İsa Peygamber olduğunu" iddia ettiği ve tutuklanmak istediğini söylediği ifade edildi. Mahkeme sürecinde ilk duruşmanın gerçekleştirildiği, ardından sanığın belirli kişi ya da bölgelere yaklaşmasını yasaklayan "Duruşma Öncesi Uzak Durma Emri" çıkarıldığı aktarıldı. Ağustos ayında ise daha sonraki bir duruşmaya katılmayan Best hakkında "uyumsuzluk" bildirimi üzerine yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Gizli Servis saldırganın öldüğünü duyurdu

ABD Başkanı ve ailesinin resmi konutu olan Beyaz Saray yakınlarındaki güvenlik kontrol noktasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Güvenlik noktasına yaklaşan silahlı saldırganın görevlilere ateş açmasının ardından ajanların karşılık verdiği belirtilmiş, çatışmada vurulan saldırganın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bir görgü tanığının yaralandığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

