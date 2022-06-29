Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini ele aldı" denildi.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Madrid'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Biden'ın Türkiye-İsveç- Finlandiya arasında varılan memorandumu memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Liderlerin, Rusya'nın saldırganlığına karşın Ukrayna'ya yönelik desteğinin devam edeceğini yinelediği aktarılan açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın Ukrayna'dan tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılmasının önemini ele aldığı aktarıldı. "İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini ele aldı" denilen açıklamada, "Biden, ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki isteğini yineledi ve liderler hükümetler arasındaki yakın istişarelerin önemi noktasında mutabık kaldı" denildi.

(İHA)