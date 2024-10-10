Beyaz Saray: Lübnan Gazze'ye Dönüşmeyecek - Son Dakika
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Politika

Beyaz Saray: Lübnan Gazze'ye Dönüşmeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü, Netanyahu'nun Lübnan tehdidine karşı Lübnan'ın Gazze'ye dönüşmeyeceğini vurguladı.

10.10.2024 06:20
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan bir başka Gazze'ye dönüşebilir" tehdidine ilişkin yaptığı açıklamada "Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüştüğünü göremeyiz ve görmeyeceğiz. Görmek istediğimiz şey bu değil" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği rutin basın toplantısında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sorulan bir soru üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Lübnan bir başka Gazze'ye dönüşebilir" tehdidi hakkında konuşan Jean-Pierre, "Bu özel soru hakkında çok net bir şekilde söyleyeceğim şey şu ki, biz Lübnan'ın bir başka Gazze'ye dönüştüğünü göremeyiz ve görmeyeceğiz. Görmek istediğimiz şey bu değil" ifadelerini kullandı. Hem Gazze'deki hem de Lübnan'daki acıların çatışmaları sona erdirme ve bölgede kalıcı barış ve güvenlik için temel oluşturma çabalarını daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Jean-Pierre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını durdurması halinde, "Lübnan'da yaşanan acıların önlenmiş olabileceğini" savundu. Jean-Pierre, hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin Mavi Hattın her iki tarafındaki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlayacak bir diplomatik çözümün kesinlikle gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Netanyahu Lübnan'ı tehdit etmişti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıları artırmasının ardından Lübnan halkına seslenen Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı yıkım ve acı üzerinden tehditte bulunmuştu. "Lübnan'ı Gazze gibi bir yıkımdan kurtarmak için bir fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil" diyen Netanyahu, "Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ve bu savaş bitsin" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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