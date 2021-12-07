Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet... - Son Dakika

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet...
07.12.2021 23:15
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu. - WASHINGTON
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