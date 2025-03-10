Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi - Son Dakika
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Politika

Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

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Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Beykoz Belediye Başkanvekilliği'ne Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, 18 meclis üyesinin oyunu aldı.

10.03.2025 15:16
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"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclis üyeleri toplandı ve başkanvekilini seçti. CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel olurken, AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu oldu.

18 BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN OYUNU ALDI

Halihazırda CHP'nin 18 meclis üyesi bulunurken AK Parti'nin 11 ve MHP'nin 2 meclis üyesi bulunuyor. Beykoz Belediye Başkanvekilliği'ne Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, 18 belediye meclis üyesinin oyunu aldı. Özlem Vural Gürzel, Köseler göreve dönene kadar başkanlık görevini yürütecek.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilmişti. Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti. İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Alaattin Köseler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Rh3485827:
    gördünüzmü işiniz gücünüz algı yaratmak istese kaykumda atarlardı ama sana tekrar seçme hakkı tanımış yine sende belediye adam gibi yönetin 37 31 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Demekki Bu kadar tantanaya gerek yokmuş Partine önyargili davranılmamış.. Ama bunlar bunu anlamayacak kapasiteye sahip mi TABİKİ DEĞİL 31 20 Yanıtla
  • ayşe onat:
    inşallah başarılı olursunuz.görevinizde başarılar dilerim 21 3 Yanıtla
  • null:
    Beykozu Beykozlular yönetecek diye milletin aklıyla dalga geçtiler. Beylikdüzünden meclis üyesi yaptıkları kişiyi belediye başkan vekili yaptılar 9 4 Yanıtla
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