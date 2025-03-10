Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Halihazırda CHP'nin 18 meclis üyesi bulunurken AK Parti'nin 11 ve MHP 'nin 2 meclis üyesi bulunuyor. Beykoz Belediye Başkanvekilliği'ne Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, 18 belediye meclis üyesinin oyunu aldı. Özlem Vural Gürzel, Köseler göreve dönene kadar başkanlık görevini yürütecek.

"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclis üyeleri toplandı ve başkanvekilini seçti. CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel olurken, AK Parti 'nin adayı Sadullah Hasanoğlu oldu.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilmişti. Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti. İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.