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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u ziyaret etti

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti. Alp, ziyarette Beylikova'da yapılan çalışmaları anlattı ve Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz\'u ziyaret etti
14.12.2023 - 19:08,  Güncelleme: 19:08
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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Alp, son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Beylikova'da yapılan çalışmaları anlatan Başkan Alp, "Misafirperverliği için kıymetli başkanımıza teşekkür ediyor, yoğun geçen çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedefimiz için kararlılık ve gayretle yürümeye milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u ziyaret etti - Son Dakika
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