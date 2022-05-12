Biden'dan Kongre'ye: "Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin" - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'dan Kongre'ye: "Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin"

12.05.2022 13:50
Biden'dan Kongre'ye: "Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin"

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Biden yönetimi, gayriresmi şekilde ABD Kongresi'ne yaptığı başvuruda Türk F-16 savaş uçakları için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışına onay verilmesini talep etti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Biden yönetimi, gayriresmi şekilde ABD Kongresi'ne yaptığı başvuruda Türk F-16 savaş uçakları için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışına onay verilmesini talep etti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal servis ettiği haberinde, Ankara'nın Rusya- Ukrayna savaşında oynadığı rolün, Washington ile yıpranan bağların onarılmasına yardımcı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye F-16'ların satışına zemin hazırlayabileceğini belirtti. İsmi verilmeyen ABD'li yetkililerin, Ankara'ya savaş uçağı satışı konusunda Kongre üyeleri ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca Biden yönetiminin Kongre liderlerinden gayriresmi şekilde Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarının yenilenmesi için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışını onaylamasını talep ettiği kaydedildi.

Söz konusu silah satışının, Türkiye'nin F-16'ları için füzeleri, radar ve elektronik sistemleri içerdiği aktarıldı. Silah satışına dair detaylara hakim olduğu belirtilen ve ismi verilmeyen ABD'li bir yetkiliye göre AIM-9 Sidewinder füze sisteminin, AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer ekipmanların satışı Türkiye'ye 400 milyon dolardan fazlaya mal olacak. Kongre'den olumlu bir dönüş olursa Biden yönetiminin satış için Kongre'den resmen onay talep etmesi bekleniyor.

Satış ile ayrıca, Kongre'de Biden yönetimin NATO müttefiki Türkiye'ye 40 yeni F-16 satışına yönelik ayrı bir teklife verilen desteğin seviyesini ölçebileceğine dikkat çekildi. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan Parlamentosunda Yunanistan-ABD Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Yunan Parlamentosunda WSJ: Biden yönetimi, Türkiye'ye silah satışı konusunda Kongreye ön bilgilendirme yaptı WSJ: Biden yönetimi, Türkiye'ye silah satışı konusunda Kongreye ön bilgilendirme yaptı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Kongre, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden'dan Kongre'ye: 'Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin' - Son Dakika


Son Dakika
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:54:00. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan Kongre'ye: "Türkiye'ye F-16 silahları için onay verin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement