Bilal Erdoğan, Sultanbeyli\'de Gençlerle Buluştu

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sultanbeylili gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet edip sorularını cevaplayan Erdoğan, "Hayatı sadece kendiniz için yaşamayın. Aileniz, komşularınız, akrabalarınız, ülkeniz ve tüm insanlık için güzel işler yapmak için yaşayın" nasihatinde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Sultanbeyli'de gençlerle bir araya geldi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa 500'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Mevlana İdris Kütüphanesi'nde düzenlenen programda gençler sordu, Bilal Erdoğan samimiyetle cevapladı.

Erdoğan: "Güzel ve hayırlı işler yapmak için çalışın"

Eğitimden kültür sanata, spordan siyasete kadar hemen hemen her alanda gençlerin sorularına cevap verdi. Konuşmasında kişisel gelişiminin önemine vurgu yapan Bilal Erdoğan, gençlere tüm insanlık için hayırlı ve güzel işler yapma gayesiyle çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, "İçinizde asıl size tatmini yaşatacak olan güzel işleri yapmış olun. Hayatı sadece kendiniz için yaşamayın. Aileniz, komşularınız, akrabalarınız, ülkeniz ve tüm insanlık için güzel işler yapmak için yaşayın. Biz de vakıflarımızla, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte; eğitim için, gençlik için daha güzel işler yapmak için çalışıyoruz." dedi.

Tombaş: "Gençlere yönelik projeleri önemsiyoruz"

Gençlere yönelik proje ve hizmetlere özel önem verdiklerini ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençliğe verdiği desteği biz de Sultanbeyli'mizde yaşatmaya devam ediyoruz.

7 bin 140 gencimizin, belediyemizin uhdesindeki çeşitli spor hizmetlerinden yararlanıyor. İçinde bulunduğumuz Mevlana İdris Kütüphanesi başta olmak üzere 16 kütüphanemiz ve gençlik merkezlerimiz gençlerin hizmetinde. Üniversiteye giden öğrencilerimizi destekliyoruz. 2 bin 725 üniversiteli öğrencimizin abonman ücretlerini karşılıyoruz. Üniversiteye hazırlananlara ücretsiz kurs hizmeti veriyoruz. İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde eğitim veren Dil Akademimizi hizmete açtık. Özetle; eğitimden spora, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına kadar sunduğumuz hizmetlerle gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Sultanbeyli ziyareti kapsamında Belediye Başkanı Ali Tombaş'ı makamında ziyaret eden Bilal Erdoğan, Sultanbeyli'deki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldi. Eğitim, sosyal hizmetler, gönüllü faaliyetler başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin istişarelerde bulunuldu. - İSTANBUL