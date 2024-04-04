Yeniden Hacılar Belediye Başkanı seçilen Bilal Özdoğan; mazbatasını alarak belediyedeki ikinci dönemine başladı.
İlçede yapılan seçimlerde resmi olmayan kesin sonuçlara göre 3 bin 226 oy alan AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan; yeniden başkan seçildi. Kayseri Adalet Sarayı'nda düzenlenen tören ile mazbatasını alan Özdoğan; "Bugün burada Hacılar'ımıza önümüzdeki 5 yıl daha hizmet etmemizin belgesi olan mazbatayı sizlerin huzurunda almaktan gurur ve onur duyduğumuz ifade etmek istiyorum. 31 Mart akşamı itibariyle bu güzel ilçeye ve vatana hizmet etme şerefine nail olduk. Rabbimin lütfuyla, vatandaşlarımızın teveccühü ile güzel ilçemizde güzel işleri yapmaya devam edeceğiz. Buraya gelirken rötarlı geldik. Çünkü işten geliyoruz. Hep dediğimiz gibi, kaldığımız yerden değil olduğumuz yerden devam ediyoruz. İnşaatlarımız hızla devam ediyor. İnşaatlarımızın son durumu yerinde inceleyerek buraya geldik. Buradan dönüşte de işlerimize devam edeceğiz. Bu süreçte bize oy veren, dua eden, gönülden destekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Görevimize ekibimizle, meclisimizle ve teşkilatlarımızla birlikte ayırmadan, ayrıştırmadan yine geçen dönem olduğu gibi bu dönemde birlik içerisinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Törende belediye meclisi üyeleri de mazbatalarını alırken, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti üyeleri de Başkan Özdoğan'ı yalnız bırakmadı. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Bilal Özdoğan, Hacılar Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başladı - Son Dakika
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan mazbatasını aldı. Özarslan, yaptığı konuşmada halkın belediyeciliğini yapacaklarını söyledi.
Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika'ya gitti ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mazbatasını alarak yaptığı açıklamada, Samsun'un büyükşehirler arasında oyunu en az düşüren il olduğunu belirtti. Doğan, 5 yıl boyunca Samsun'a hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.
Muhammet Sunar, 31 Mart seçimlerinde yeniden Palandöken Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını Erzurum Adliyesi'nde düzenlenen törenle alan Sunar, hizmet ve eser siyasetini devam ettireceklerini belirtti. Sunar, Palandökenlilere teşekkür ederek, 7/24 hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
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