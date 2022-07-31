Başkan Vekili Subaşı halkla iç içe - Son Dakika
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Başkan Vekili Subaşı halkla iç içe

31.07.2022 14:36
Başkan Vekili Subaşı halkla iç içe

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Pelitözü Mahallesi sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Pelitözü Mahallesi sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi.

Mahalle sakinleri ile çay içerek sohbet eden Başkan Vekili Subaşı, mahallelinin istek ve şikayetlerini dinleyerek, mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İmkan bulduğu sürece halkla bir araya gelerek talep ve görüşleri aldığını kaydeden Subaşı, "Vatandaşlarımızın istek ve görüşleri bizim için öncelikli sıradadır. Fırsat buldukça gerek belediyemizde onları ağırlıyoruz, gerekse bizler ziyaret ediyoruz. Var olan sorun ve talepleri en kısa zamanda çalışma programımıza koyarak, mahallelerimiz ve halkımız için güzel hizmetleri sunacağımıza inanıyorum" dedi.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı ve Başkan Yardımcısı Yıldız'a teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hüseyin Yıldız, Pelitözü, Bilecik, Subaşı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Vekili Subaşı halkla iç içe - Son Dakika

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