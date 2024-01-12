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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya Bağımsız Aday Olacak - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya Bağımsız Aday Olacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in istifasının ardından Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya, yarın yapılacak seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı. Kaya, İyi Parti'den istifa ettiğini ve tüm Bilecik'i temsil etmek amacıyla bağımsız aday olduğunu belirtti. AK Parti ve MHP'nin de Kaya'ya destek vereceği iddia ediliyor.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya Bağımsız Aday Olacak
12.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 14:16
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevinden istifa etmesinin ardından yerine geçen Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya yarın yapılacak olan seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini söyledi.

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti. Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti. Kaya, yarın saat 14.00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Bilecik Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Kaya, kurucu il yöneticisi de olduğu İyi Parti'den istifa ettiğini söyleyerek yarın yapılacak olan belediye başkanlığı seçimine tüm Bilecik'i temsil etmek adına bağımsız aday olacağını duyurdu. Mustafa Sadık Kaya'ya AK Parti ve MHP'nin destek vereceği iddia edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya Bağımsız Aday Olacak - Son Dakika
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