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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet operasyonu sonrası istifa etti - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet operasyonu sonrası istifa etti

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve CHP'den ihraç edilen Şahin, Bilecik Belediye Meclisinde başkanlık seçimi yapılacak.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet operasyonu sonrası istifa etti
09.01.2024 - 16:41,
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Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevinden istifa etti.

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından 25 Şubat 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen ve partisi CHP'den ihraç edilen Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Dilekçesini valiliğe veren Şahin'in bu istifasının ardından Bilecik Belediye Meclisinde önümüzde günlerde başkanlık seçimi yapılacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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