Bilecik, Marmara Belediyeler Birliği Eylül Ayı Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Politika

Bilecik Belediyesinin de üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği Eylül Ayı Encümen Toplantısı'na Bilecik ev sahipliği yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlık yaptı. Konuklarını tarihi belediye binasında ağırlayan Belediye Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Birlik belediyeleri olarak fikir alışverişinin yapıldığı toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Birlik Genel Sekreteri M. Cemil Arslan katıldı.

"İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatma fırsatı bulduk"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen toplantı ile Bilecik'in tarihi ve doğal güzelliklerini anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, "Gerçekleşen toplantıda alınan kararların bölgemiz ve şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK