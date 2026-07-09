Bilecik'te AK Parti Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te AK Parti Toplantısı Yapıldı

Bilecik\'te AK Parti Toplantısı Yapıldı
09.07.2026 09:56
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AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu, projeleri ve saha çalışmalarını değerlendirerek yol haritası belirlendi.

Bilecik'te düzenlenen AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yol haritası belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Bilecik'e yönelik devam eden çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi. İstişare kültürü çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın saha çalışmaları ile kentte yürütülen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmaların sürdürülmesi, teşkilatın koordinasyonunun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, "İl Yönetim Kurulu Toplantımızda şehrimize ve teşkilat çalışmalarımıza dair kapsamlı istişarelerde bulunarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı değerlendirdik. Ortak akıl ve güçlü teşkilat anlayışıyla Bilecik'imiz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bilecik'te AK Parti Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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