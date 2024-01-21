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Bilecik'te Belgesiz Turizm Faaliyetlerine Denetim - Son Dakika
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Bilecik'te Belgesiz Turizm Faaliyetlerine Denetim

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve TÜRSAB iş birliğiyle yapılan periyodik denetimlerle, belgesiz turizm faaliyetleri kontrol altına alınıyor. Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerine önem verilerek gerçekleştirilen denetimlerde, belge kontrolü ve rehber denetimleri yapılmaktadır.

Bilecik\'te Belgesiz Turizm Faaliyetlerine Denetim
21.01.2024 - 12:41,
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Bilecik'te belgesiz turizm faaliyetlerini önlemek ve kontrol altına almak amacıyla periyodik denetimler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

1618 Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu kapsamında belgesiz turizm faaliyetlerini önlemek ve kontrol altına almak amacıyla Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) koordinasyonunda denetim uzmanları iş birliği içerisinde periyodik denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yapılan denetim hakkında bilgi veren Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Bilecik'te yıllık 1 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ve turistik geziler düzenlenmekte. İnanç turizmi açısından önemli bir konumda olan Bilecik, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali, ilk kadısı Dursun Fakih, Kayı Boyu'nun lideri Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun, eşi Rabia Bala Hatun, Savcı Bey, silah arkadaşları bulunuyor.

Yapılan denetimlerde özellikle belge kontrolü, evrak denetimi, rehber denetimleri gerçekleştiriliyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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