Bilecik'te Filistinli Öğrencinin Sahur Daveti - Son Dakika
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Politika

Bilecik'te Filistinli Öğrencinin Sahur Daveti

Bilecik\'te Filistinli Öğrencinin Sahur Daveti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Filistinli öğrencilerin sahur davetine katıldı.

26.03.2025 11:57
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik'te eğitim gören Filistinli bir öğrencinin sahur davetine katıldı.

İl Başkanı Yıldırım, misafir oldukları evde sahur menüsü için menemen hazırladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Serkan Yıldırım; "Sahurda Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz ile birlikte Filistinli genç kardeşlerimizin gönül sofralarına misafir olduk. Sohbetin koyuluğu ve ortamın neşesi bir yana dursun, gençler yine bize kolları sıvattı. Menemeni puanlamayı onlara bırakıyorum. Genç kardeşlerimize bizleri evlerinde ağırladıkları ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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