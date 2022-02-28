Bilgisayar korsanlarının son hedefi Rus gazeteler ve medya kuruluşları - Son Dakika
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Bilgisayar korsanlarının son hedefi Rus gazeteler ve medya kuruluşları

28.02.2022 15:30
Bilgisayar korsanlarının son hedefi Rus gazeteler ve medya kuruluşları

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok hacker grubu, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla Rusya'ya ait resmi kurumlara siber saldırılar yapmaya devam ederken, bilgisayar korsanlarının son hedefi Rus gazete ve medya kuruluşları oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle birçok hacker grubu, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla Rusya'ya ait resmi kurumlara siber saldırılar yapmaya devam ederken, bilgisayar korsanlarının son hedefi Rus gazete ve medya kuruluşları oldu.

Rusya'nın 4 gün önce Ukrayna'ya operasyon başlatma kararı üzerine dünyanın en büyük hacker grubu Anonymous başta olmak üzere bir birçok hacker grubu Rusya'ya 'siber savaş' ilan etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hala devam ederken, bilgisayar korsanları da Rusya Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesi Kremlin, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumların internet sitesini kilitledi.

Gazete ve medya kuruluşları siber saldırı altında

Bilgisayar korsanlarının bugünkü hedefi de Rus gazete ve medya kuruluşları oldu. Rus Kommersant gazetesi resmi internet sitelerine saldırılar yapıldığını duyurarak, "Sevgili okuyucular! Sitemizin ana sayfasında Anonymous hacker grubunun logolu savaş karşıtı bir itirazın görüntülendiği gerçeğiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Sorunu en kısa sürede çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Rus İzvestiya gazetesi de aynı yönde bir açıklama yaparak, "İzvestia web sitesi saldırıya uğradı. Sayfayı görüntülemeye çalıştığınızda Anonymous hacker grubunun logolu savaş karşıtı bir mesajıyla karşılaşabilirsiniz. Şu anda sorunları en kısa sürede çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın resmi haber ajansı Tass, özel haber ajansları Ria Novosti ve Interfax'a da çeşitli siber saldırılar sürerken, ajansların internet sitelerine giriş yapılamıyor. Ayrıca Rus devlet kanallarının yanı sıra RBC gibi televizyon kanallarının da siber saldırı altında olduğu öğrenildi. - MOSKOVA

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Bilgisayar, Hacker, Rusya, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bilgisayar korsanlarının son hedefi Rus gazeteler ve medya kuruluşları - Son Dakika


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