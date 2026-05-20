Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım: "Eminim ki Kayseri yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hakkını verecek"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Talas Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, "Eminim ki bu etkinliklerin devamı gelecek ve Kayseri yıl boyunca bu unvanın hakkını verecek. Kayseri, üretimiyle, sanatıyla, edebiyatıyla ve tarihiyle Anadolu'nun en güçlü şehirlerinden biridir" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye girişinde karşılanan Yıldırım'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler eşlik etti. Çiçeklerle karşılanan heyet, Talas Belediyesi'nde sıcak bir atmosferde ağırlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın Türk dünyasıyla kurduğu güçlü bağlara dikkat çekerek, "Başbakanım hoş geldiniz. Bir süre önce zatıalinize Türk dünyasıyla ilgili yaptığımız çalışmaları arz ettiğimizde 'Kayseri bu işe hazırmış, biz de himaye edelim' buyurmuştunuz. Talas'ta Şuşa Azerbaycan Evi, Azerbaycan Kardeşlik Parkı gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kırgızistan'ın Talas şehriyle kardeş şehir ilişkimiz bulunuyor. Sizleri medeniyetimizin beşiği Kayseri'nin tarihi ve otantik ilçesi Talas'ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise, Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programın önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin Türk dünyası açısından taşıdığı kültürel misyona dikkat çekti. Yıldırım, "Talas Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığınız bu program, Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ruhuna son derece uygun bir çalışma olmuş. Eminim ki bu etkinliklerin devamı gelecek ve Kayseri yıl boyunca bu unvanın hakkını verecek. Kayseri, üretimiyle, sanatıyla, edebiyatıyla ve tarihiyle Anadolu'nun en güçlü şehirlerinden biridir. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da, Başkan Yalçın'ın Türk dünyasına yönelik çalışmalarına değinerek, Azerbaycan ziyaretinde kendisine verilen devlet nişanını hatırlattı. Okandan, "Sayın başkanımız sayesinde Azerbaycan'dan sefirlik unvanı aldık. Türk dünyası mozaiğinde sayın başkanımızın çok özel bir yeri var. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kehribar kalem ve tespih hediye etti

Ziyarette karşılıklı hediye takdimi de yapıldı. Başkan Yalçın, Binali Yıldırım'a el yapımı kehribar dolma kalem hediye ederken, Yıldırım da cebinden çıkardığı kehribar tespihi Başkan Yalçın'a takdim etti. Samimi görüntülere sahne olan hediyeleşme, programa ayrı bir renk kattı. Başkan Yalçın, Yıldırım ile KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'na ayrıca Talas Belediyesi yayınlarından 'Kayseri Girne Hattı' kitabını armağan etti. Program, belediye hizmet binasındaki Türk dünyası kaftan ve kalpak sergisinin gezilmesi ve Fatih Sultan Mehmet'in mozaik portresi önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KAYSERİ