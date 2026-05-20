Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım: "Eminim ki Kayseri yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hakkını verecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım: "Eminim ki Kayseri yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hakkını verecek"

Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım: "Eminim ki Kayseri yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hakkını verecek"
20.05.2026 15:11  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'nin Talas Belediyesi'ni ziyaret ederek Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine vurgu yaptı. Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Talas Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, "Eminim ki bu etkinliklerin devamı gelecek ve Kayseri yıl boyunca bu unvanın hakkını verecek. Kayseri, üretimiyle, sanatıyla, edebiyatıyla ve tarihiyle Anadolu'nun en güçlü şehirlerinden biridir" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye girişinde karşılanan Yıldırım'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve müdürler eşlik etti. Çiçeklerle karşılanan heyet, Talas Belediyesi'nde sıcak bir atmosferde ağırlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın Türk dünyasıyla kurduğu güçlü bağlara dikkat çekerek, "Başbakanım hoş geldiniz. Bir süre önce zatıalinize Türk dünyasıyla ilgili yaptığımız çalışmaları arz ettiğimizde 'Kayseri bu işe hazırmış, biz de himaye edelim' buyurmuştunuz. Talas'ta Şuşa Azerbaycan Evi, Azerbaycan Kardeşlik Parkı gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kırgızistan'ın Talas şehriyle kardeş şehir ilişkimiz bulunuyor. Sizleri medeniyetimizin beşiği Kayseri'nin tarihi ve otantik ilçesi Talas'ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

"Talas Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığınız bu program, Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ruhuna son derece uygun bir çalışma olmuş"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise, Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programın önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin Türk dünyası açısından taşıdığı kültürel misyona dikkat çekti. Yıldırım, "Talas Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığınız bu program, Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin ruhuna son derece uygun bir çalışma olmuş. Eminim ki bu etkinliklerin devamı gelecek ve Kayseri yıl boyunca bu unvanın hakkını verecek. Kayseri, üretimiyle, sanatıyla, edebiyatıyla ve tarihiyle Anadolu'nun en güçlü şehirlerinden biridir. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da, Başkan Yalçın'ın Türk dünyasına yönelik çalışmalarına değinerek, Azerbaycan ziyaretinde kendisine verilen devlet nişanını hatırlattı. Okandan, "Sayın başkanımız sayesinde Azerbaycan'dan sefirlik unvanı aldık. Türk dünyası mozaiğinde sayın başkanımızın çok özel bir yeri var. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kehribar kalem ve tespih hediye etti

Ziyarette karşılıklı hediye takdimi de yapıldı. Başkan Yalçın, Binali Yıldırım'a el yapımı kehribar dolma kalem hediye ederken, Yıldırım da cebinden çıkardığı kehribar tespihi Başkan Yalçın'a takdim etti. Samimi görüntülere sahne olan hediyeleşme, programa ayrı bir renk kattı. Başkan Yalçın, Yıldırım ile KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'na ayrıca Talas Belediyesi yayınlarından 'Kayseri Girne Hattı' kitabını armağan etti. Program, belediye hizmet binasındaki Türk dünyası kaftan ve kalpak sergisinin gezilmesi ve Fatih Sultan Mehmet'in mozaik portresi önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım: 'Eminim ki Kayseri yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hakkını verecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:41:12. #7.12#
SON DAKİKA: Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım: "Eminim ki Kayseri yıl boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının hakkını verecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.