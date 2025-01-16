Binali Yıldırım, Tunalar Kızılay Anaokulu\'nun Açılışında Konuştu

Politika

Binali Yıldırım: "Evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz"

Pendik'te Tunalar Kızılay Anaokulu açıldı

İSTANBUL - Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde, Pendik Belediyesi işbirliğiyle yapılan Tunalar Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, "'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz" dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında, Pendik Belediyesi işbirliğiyle Pendik'te inşa edilen Tunalar Kızılay Anaokulu için açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve 28'inci TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrencilerden oluşan mehteran takımı sahnede performans sergiledi.

Açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, "2016'nın ilk yarısında, 'biz acaba devletin yaptıklarının dışında eğitime nasıl katkı sağlayabiliriz ve bunu hangi yollardan yaparız' şeklinde bir düşünce gelişti. 'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz. Eğitim artık 6 yaşında değil 3 yaşında başlıyor. Üniversitede 1 veriyorlar, 1 alıyorlar. Ama bu anaokullarında 1 veriyorsun 7 alıyorsun. Devlet imkanlarıyla, elinden geleni yapıyor. İstanbul'da 3 milyon öğrenci var. 3 milyon, dünyadaki 56 ülkenin nüfusundan büyük demek" dedi.

Törende konuşan Vali Gül, " Türkiye Cumhuriyeti'nin her karış toprağında unutulmayacak emekleriniz var ama bazı ekinliklerin, bazı hizmetlerin büyüklüğü sadece ekonomi ile ölçülmez. Hanımefendi'nin himaye ettiği, Türkiye'deki 81 ilde anaokulu yapılması projesi, sadece ekonomik boyutundan ziyade içerisine sevgi konulan, fedakarlık konulan, ve sosyal çevrenin bu işe entegre edildiği Türkiye'deki en büyük okul öncesi projesidir. O açıdan müteşekkiriz" diye konuştu.

Tunalar Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katılan Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin konuşmasında, "Pendik eğitim alanında çok önemli yatırımlar almış bir ilçemiz. Geçen 5 yıllık süre zarfında 13 okulumuz faaliyete geçmiş bulunmakta. 10 okul da inşaata geçecek seviyeye gelmiş durumda. Okullarımızı iyileşmesi ile ilgili çalışmalarımız var. Pendik'te bütün okulları yapmaya karar verdik. 84 civarında okulumuzun boyasını bitirdik. İnşallah eğitime ara verdiğimiz zamanlarda diğer okullarımızın da bu noktada ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bakım onarım bahçe düzenlemesi, araç gereç ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerle ilgili de imkan sunmaya çalışıyoruz. Her gün bir okulumuzdan 100 veya 120 civarında öğrencimizi Gençlik Kamplarına götürüyoruz" dedi.

"81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında bağışçıların desteğiyle yapılan Tunalar Kızılay Anaokulu Çamçeşme Mahallesi Anafartalar Sokağı'nda hizmete girdi. Çocuklara yönelik tasarlanan bina tek kattan oluşuyor. 350 metrekarelik kapalı alana sahip anaokulu Türk bayrağının simgeleri olan ay ve yıldız esaslı mimari yapıda inşa edildi.