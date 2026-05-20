Yıldırım: "Türkistan bölgesindeki bazı ülkelerin Kiril alfabesini kullanması işimizi zorlaştırıyor"

20.05.2026 15:58  Güncelleme: 16:20
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın hâlâ Kiril alfabesi kullanmasının Türk birliğini zorlaştırdığını belirtti. Talas'ta Türk Dünyası Ortak Alfabe Anıtı açıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Talas Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Türk Dünyası Ortak Alfabe Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki üye ülkeler, özellikle Türkistan bölgesindeki Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan, halen Sovyetlerin idaresi altına girdikten sonra bağımsızlıklarını kazanmalarından 30 yıl geçmesine rağmen Kiril alfabesi kullanıyorlar. Kiril alfabesini kullanıyor olmaları Gaspıralı'nın "alfabe birliği, dilde, fikirde, işte birlik" prensibine göre işimizi zorlaştırıyor. O yüzden de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi olarak bizim ilk yaptığımız işlerden biri ortak bir alfabe çalışması olmuştur. Geçtiğimiz yıl kabul edilen bu alfabe 34 Latin harflerinden oluşuyor. ve bu 34 harften kimi üye devlet, mesela Türkiye 29 kullanıyor, 34 kullanan var, 31 kullanan var ama hepsi bu alfabeyi kullanıyor. Bu ne anlama geliyor; Türk dünyası, Türk devletleri birbiriyle ortak dili hem konuşacaklar hem yazacaklar hem de anlayacaklar. İşte onun için bu ortak alfabenin özellikle 2026'da çok daha fazla tanıtılması önem arz ediyor. Çünkü 2026, 1926 Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100. yıl dönümü" ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Belediyemizin taş atölyesi var. Çevremizdeki insanların çoğu taş ustasıdır. Taş atölyemizde baştan sona bir anıt yaparak size bir sürprizimiz olsun istedik. Ortak Türk alfabesinin ilk anıtı olacak" dedi.

Millet bahçesinin adı da değişti

Öte yandan, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Talas Millet Bahçesinin adı da bu açılışla beraber Türk Dünyası Millet Bahçesi olarak değiştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

