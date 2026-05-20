Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "2 gün boyunca Türk Dünyası buram buram Kayseri'de tütmüş olacak"

20.05.2026 13:37  Güncelleme: 13:40
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri'de düzenlenen Uluslararası Türkoloji Zirvesi'nde Türk Dünyası'nın bugünü ve geleceğinin ele alınacağını belirtti. Zirve kapsamında paneller ve toplantılar yapılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kayseri'de 2 gün sürecek Uluslararası Türkoloji Zirvesi ile Türk Dünyası'nın bugünü ve geleceğinin konuşulacağını söyledi.

27. Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Talas Belediyesi tarafından düzenlenecek Uluslararası Türkoloji Zirvesi'ne katılmak üzere Kayseri'ye geldi. İlk olarak Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile görüştü. Binali Yıldırım, ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüştü. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Yıldırım, "Bizim ziyaret sebebimiz Türk Dünyası ile ilgili Talas Belediye Başkanımızın bir organizasyonu var; bugün, yarın devam edecek. Türk Dünyası'nın özelliklerini, faaliyetlerini 2 gün boyunca Kayseri'de konuşacağız görüşeceğiz. Türk kültürünün esintilerini bu program çerçevesinde izleme fırsatı olacak. Türk Dünyası'nın bugünü, geleceği konusunda panellerimiz, toplantılarımız olacak. 2 gün boyunca Türk Dünyası buram buram Kayseri'de tütmüş olacak. Kayseri'de olmaktan, Kayserililerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç ise, 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti ünvanını kazanan Kayseri'ye desteğinden dolayı Yıldırım'a teşekkür ederek, "Kayseri'miz çok şükür sizlerin de geçmişte vermiş olduğu hizmetler olarak iyi bir noktada. Şimdi daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda sizlerin de yine desteğiyle TÜRKSOY Kültür Başkenti olma yönünde karar çıktı. Değerli Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, sizlere ve komisyonumuza ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de bu ünvanın içini doldurma adına yapacağımız çalışmaları detaylandırarak yol alıyoruz" diye konuştu.

AK Parti'ye ziyaret

Temasları kapsamında AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Binali Yıldırım, İl Başkanı Hüseyin Okandan ile görüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

