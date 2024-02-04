Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan; "Bizim en büyük gücümüz, en büyük motivasyon kaynağımız vatandaşımızın gülen yüzüdür. Elbirliğiyle şehrimizi geliştirmeye ve daha fazla dönüştürmeye devam edeceğiz. Her bir hizmetimizde vatandaşımızın emeği ve desteği var" dedi.
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın teveccühü ile karşılaşan Başkan Arıkan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Son beş yılda yapılan yatırımları vatandaşlarla istişare eden Başkan Arıkan, mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve vatandaşın talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü gönül bağı ile şehrimize hizmet etmenin, tarihi hizmetleri ilimize kazandırmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerle birlikte vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirirken, ortak akıl ilkemizden hiçbir zaman taviz vermedik. İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışımızla vatandaşımızla bir bütün halinde bu şehre hizmet ettik. Bu doğrultuda her bir hizmetimizde vatandaşımızın emeği ve desteği var. Bizlere inanan, sahiplenen, kararlılıkla yanımızda duran tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim bu şehre daha fazla hizmet üretmeyi, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenazesinin düzenleneceği tarihe ertelendi. Şehidin babası Mehmet Gülen, acı haberi alırken, oğlunun düğününü yapacağı yerine cenazesini defnedeceğini söyledi. Şehit Gülen'in 13 yıllık memur olduğu ve 8 yıldır pilotluk yaptığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
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