Politika

Bingöl Belediye Başkanı Arıkan: "Her hizmetimizde vatandaşımızın desteği var"

BİNGÖL - Esnaf ziyaretlerini sürdüren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan; "Bizim en büyük gücümüz, en büyük motivasyon kaynağımız vatandaşımızın gülen yüzüdür. Elbirliğiyle şehrimizi geliştirmeye ve daha fazla dönüştürmeye devam edeceğiz. Her bir hizmetimizde vatandaşımızın emeği ve desteği var" dedi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahalle esnafı ile bir araya geldi. Esnafın teveccühü ile karşılaşan Başkan Arıkan, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Son beş yılda yapılan yatırımları vatandaşlarla istişare eden Başkan Arıkan, mahallenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü gönül bağı ile şehrimize hizmet etmenin, tarihi hizmetleri ilimize kazandırmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerle birlikte vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirirken, ortak akıl ilkemizden hiçbir zaman taviz vermedik. İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışımızla vatandaşımızla bir bütün halinde bu şehre hizmet ettik. Bu doğrultuda her bir hizmetimizde vatandaşımızın emeği ve desteği var. Bizlere inanan, sahiplenen, kararlılıkla yanımızda duran tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim bu şehre daha fazla hizmet üretmeyi, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.