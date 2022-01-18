Bingöl Belediye Başkanı Arıkan, projeleri anlattı - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Arıkan, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgi verirken, birçok projenin bitme aşamasına geldiğini vurguladı. Bingöl Belediyesi olarak araç filosunu güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Arıkan, "4 panelvan, 2 çöp aracı, 2 minibüs, 2 pikap, 1 vidanjör, 1 kazıcı yükleyici kepçe, 1 tuz makinası, 1 arazi aracı, 1 arazöz1 paletli ekskavatör ve 1 mini yükleyiciyi filomuza dahil ederek araç sayımızı 115'a yükselttik" dedi.

Belediye hizmet binasının yüzde 98 oranında tamamlandığını aktaran Arıkan, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve 'ilk işimiz dediğimiz' yeni belediye hizmet binamızın yapım çalışması devam ediyor. 23 bin 400 metrekare inşaat alanı, 6 bin 800 metrekare bina alanına sahip 62 milyon 200 bin lira yatırım bütçeli yeni hizmet binamız, yüzde 98 oranında tamamlandı. Hedefimiz, 2022 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır" diye konuştu.

Yol genişletme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Başkan Arıkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Genç Caddesi PTT kavşağında oluşan yoğunluğunu azaltmak, çarşı trafiğindeki sorunu minimize etmek için çalışmalarımıza başladık. Ayrıca Genç Caddesi ile Yeşilyurt Mahallesi, Beş Yol civarına bağlantı yolu sağlayan ana yol ve ara caddelerimizi genişletiyoruz. Kültür Mahallesi'ndeki 15,1 hektarlık alana sahip Kentsel Dönüşüm Projesi TOKİ aracılığıyla 2 Ekim 2019'da ihale edildi. 294 milyon lira bedel ile yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalar start aldı. Bu kapsamda yüklenici firma tarafından inşaat sahası alanı çevrilip, şantiye sahası ve teknik ofislerin kurulumu tamamlandı. İnşaat sahasının tesviyesi yapılarak yapı kazı çalışmaları başlandı. Proje kapsamında bin 172 Konut, 196 iş yeri inşa edeceğiz. Modern ve son derece kullanışlı 123 metrekare ile 150 metrekare olmak üzere iki tip konut inşa edilecek."

Kent Meydanı Projesi

Millet Vadisi Projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da destek aldıklarını ifade eden Arıkan, "En önemli başlıca projelerimiz arasında yer alan Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi Projesi, TOKİ Başkanlığınca 2 Eylül 2021 tarihinde ihale edildi. Proje kapsamında 71 parselin acil kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Kamulaştırma bedeli yaklaşık 20 - 25 milyon lira olacak ve bunun 10 milyon lirası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından hibe desteği olarak sunulacak. Kalan miktar ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu.

Kent Meydanı Projesine de değinen Başkan Arıkan, "Valilik binamızın tamamlanmasıyla boşalacak olan mevcut hükümet konağı yıkarak altı otopark üstü kent meydanı olarak inşa edeceğiz. Projemizle hem ilimizin ilk kent meydanını inşa etmiş olacağız hem de otopark sorununu büyük oranda çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru ve cevapların ardından sona erdi. - BİNGÖL