Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan Göreve Başladı

Politika

Bingöl'de ikinci kez seçilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Merkez İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak göreve resmen başladı.

31 Mart yerel seçimlerinden AK Parti'den yeniden aday Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, tekrar seçilerek başkanlığı kazandı. Başkan Arıkan, Bingöl Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Müçteba Akkaya'dan mazbatasını teslim aldı. Konferans salonunda mazbatasını aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Arıkan, seçimlerde hiçbir sorun yaşanmadığını belirterek ilgili kurumlara teşekkür etti.

Başkan Arıkan, "Allah'a şükür, kazasız belasız bir seçim süreci atlattık. Hakim beye çok teşekkür ediyorum. Bütün tedbirleri alarak sorunsuz, sıkıntısız bir seçim sürecini yaşattılar. Hiçbir sorun yaşanmadı. Tabi ki çok zorlu bir dönemi geride bıraktık. Öncelikle kazasız, belasız bu seçimin atlatılması, huzur ortamında gerçekleşmesi bizi mutlu etti. Bu yeni dönemde inşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bir 5 yıllık dönemi geride bıraktık, bu 5 yıllık süreçte halkımızın desteğiyle, duasıyla, teşkilatlarımızın desteğiyle biz en iyisini yapmaya çalıştık. İnşallah yeni dönemde de en iyisini yapacağız. Bingöl için gelecek 5 yıl için bizim şöyle bir hedefimiz var; 50 yıl, 100 yıl sonrasında da insanların çok mutlu olduğu, keyif aldığı, uzun vadede gelecek nesillere güzel bir şehir bırakma var. Daha yaşanabilir bir şehir ortamı bırakma adına çok güzel çalışmalarımız olacak inşallah" dedi. - BİNGÖL