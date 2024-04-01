Bingöl merkezde 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerindeki 257 sandığın tamamı açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan, 15 bin 593 oy alarak yeniden başkan seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Bingöl merkezde seçmenler 257 sandıkta oy kullandı. 51 bin 133 seçmen oy kullandı. 46 bin 273 oy pusulası geçerli sayılırken, 4 bin 849 oy pusulası geçersiz sayıldı. İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaların toplam sayısı ise 11 oldu.
Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 257 sandıktan AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan yüzde 33,69 (15 bin 593), DEM Parti adayı Aydın Bürçün yüzde 25,85 (11 bin 965) ve Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Ziya Buyankara yüzde 21,22 (9 bin 823) oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre, Bingöl merkezde Belediye Başkanlık yarışını yeniden Erdal Arıkan kazandı. - BİNGÖL
Son Dakika › Politika › Bingöl'de AK Parti Belediye Başkanı Erdal Arıkan yeniden seçildi - Son Dakika
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