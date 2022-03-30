Bingöl'de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

30.03.2022 15:15
Bingöl'de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci Başkanlığı'nda İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci Başkanlığı'nda İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci Başkanlığı'nda İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcıları Fatih Kaya, Abdullah Özübek ve Muhammed Deniz Kılınç ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kurum amirleri kurumlarınca takip edilen projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantının ikinci bölümünde değerlendirme yapan Vali Kadir Ekinci, "Bizler zaman mefhumu gözetmeden halkın refahını ve huzurunu temin ile mükellefiz ve her daim bu prensiple çalışmamız gerekmektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaşlarımızın dile getirdiği sorun ve talepleri hususunda çözüm odaklı olarak gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. İnsanımızın derdine deva olabilmek, kapımızı çalanın müşkülüne çözüm bulmak en büyük mutluluğumuz olacaktır" dedi.

Bingöl'de yapılan hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetlerde yaşanan aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi konularının istişare edildiği toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BİNGÖL

Bingöl'de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Bingöl'de İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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