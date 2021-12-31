Bingöl Kent Meydanı'na kavuşuyor - Son Dakika

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, seçim vaatleri arasında yer alan Kent Meydanı proje ihalesinin gerçekleştirildiğini müjdeledi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şehrin kimliğine değer kazandıracak olan Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında şehrin ilk kent meydanına kavuşacağını vurgulayan Başkan Arıkan, kentin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan otopark sorununa da büyük oranda katkı sağlayacağını belirtti. Hükümet konağı, sanat sokağı ve Dörtyol parkını kapsayacak proje kapsamında 17 bin 500 metrekare açık alan düzenleme çalışması ve 2 katlı toplam 500 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa edilecek.

Toplumun ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli yatırımların yanı sıra kent kimliği ve estetiğini ön plana çıkaracak yatırımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Erdal Arıkan, "Kentsel yaşamın en önemli unsurlarından olan meydanlar, yaşadığımız şehrin kimliğini ortaya koymaktadır. Biz de bu doğrultuda hem şehrimizin ilk kent meydanını inşa etmek hem de ilimize yeni bir vizyon kazandırmak için çalışmalarımıza start verdik. İlimize yakışır bir meydan inşa etmek için çok yoğun mesai harcadık ve nihayetinde kafeteryası, millet kıraathanesi, sergi alanı ve yeşil alanlarıyla ilimizin vizyonuna, kent estetiğine uygun bir proje ortaya koyduk. Elhamdülillah kent meydanının proje ihalesi sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Hükümet Konağımızda bulunan kamu kurumlarımızın taşınması ve yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla ilk meydanımız için ilk kazmayı vurmuş olacağız inşallah" dedi.

"Otopark sorununa büyük oranda katkı sağlayacak"

Proje ile çarşı merkezine yeni bir kimlik kazandırmanın yanı sıra otopark sorununu da büyük oranda çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Başkan Arıkan, "Çarşı merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu ve araç otopark sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol genişletme ve yeni alternatif yollarımızla birlikte kent meydanı projemizde inşa edeceğimiz modern ve son derece kullanışlı kapalı otopark ile çarşı trafiğine nefes aldıracağız. İlimizin ihtiyaç duyduğu tüm projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesi'nin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim nihai sonuca erdirmeyi de nasip eylesin" diye konuştu. - BİNGÖL