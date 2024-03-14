Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Alanında Uzmanlaşan Tek Üniversite

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde katıldığı açılışta, "Bingöl Üniversitesi arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversitemizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) binalarının açılış programına katıldı. Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Yılmaz, üniversitesinin Bingöl balıyla ilgili çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bir önceki ziyaretimizde Bingöl Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı'nın açılışını yapmıştık. Bugün de Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin ilimize, üniversitemize kazandırılmasına şahitlik yapıyoruz. Aynı zamanda tabii İslami İlimler Fakültesi binamızın resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Her biri birbirinden kıymetli binalar. Tek tek burada görme imkanımız yok belki ama sadece İslami İlimler Fakültemizin binası için bile gerçekten çok şeyler söylemeye değer. Mimarisiyle, büyüklüğüyle, kattığı değerler her türlü takdiri hak ediyor. Teknoloji Transfer Ofisi'yle üniversitemizde yapılan araştırmaların değerlendirilmesi ve ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması, üretilen bilgi bölgesel ve ulusal düzeyde örnek oldu. Bundan sonrası da gelir inşallah. Üniversitemize daha fazla hayırsever katkısını beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu eserlerde inanıyorum ki bu desteği verenlerin isimleri de en güzel şekilde yaşayacaktır. Üniversitemizin Bingöl balının markalaşması ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi yönünde çalışmaları da gerçekten takdire şayandır" dedi.

Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanında uzmanlaşan tek üniversite olduğunu aktaran Yılmaz, "2016 yılında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilmesinden bu yana yürütülen projelerle önemli ve mesafe kat etmiştir. Cumhurbaşkanımız belli sayıda üniversiteyi o tarihlerde pilot üniversite olarak ilan etmiştir. Bingöl Üniversitemiz de bunlar arasında yer almaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalarla özellikle arıcılık konusunda ihtisaslaşması hususunda bir karar verilmiş ve bu yönde çalışmalar sürdürülmüştür. Üniversitenin bu alandaki bilimsel araştırmaları ve teknolojiye dayalı yaklaşımları yerel üreticilere modern yöntemler ve teknikler sunmaktadır. Böylece Bingöl balının ürün kalitesi arttırılmakta ve pazarlama olanakları genişletilmektedir. Bölgesel istihdama da, tabii ki ekonomiye de katkıda bulunulmaktadır. Bu üniversite, üretici iş birliği anlamında gerçekten örnek olarak ifade edebileceğimiz uygulamalardan bir tanesi. Biz her zaman altını çiziyoruz. Üniversitelerimiz toplumla, yerel yönetimle üreticiyle, sanayiciyle, çiftçiyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla, toplumun bütün kesimleriyle ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Üniversite bir eğitim kurumu olduğu gibi aynı zamanda bir araştırma kurumu ve bir kalkınma kurumudur. İçinde bulunduğu bölgenin kalkınması, gelişmesi için üniversitenin ortaya koyacağı çabalar son derece kıymetli. Bu da işte bu işbirlikleriyle gerçekleşebilecek bir hedef. Bu anlamda arıcılık konusunda ortaya koyulan çalışmaların örnek niteliğinde olduğunu ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, karakteristik tat ve aromaya sahip Bingöl balının ünü dünyaya yayılmış, coğrafi işaret alarak küresel çapta pek çok ödüle layık görülmüştür" diye konuştu.

"O dönem yorum yapanları Bingöl Üniversitesi'ne davet etmek lazım"

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, başbakanken bu süreci başlattı ve her ilde bir üniversitemiz olacak dedi. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Her ilde bir üniversitemiz olacak dedi. İnsanımız yükseköğretime erişimde sıkıntı yaşamamalı dedi. Bu zihniyetin bir sonucu olarak bu üniversiteler kuruldu. 2007 yılında kurulduğunda eleştirenler oldu. Bunlar tabela üniversitesi olacak, buradan bir üniversite olmaz diyenler oldu, yorum yapanlar oldu. O yorumları yapanları şimdi Bingöl Üniversitesi'ne davet edip gezdirmek lazım. Gerçekten bugün iftihar ettiğimiz bir noktaya geldik. Tabela üniversitesi değil, ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir şekilde yarışan üniversite var. Bingöl Üniversitesi bunun çok güzel bir örneği" şeklinde konuştu.

Programa Yılmaz'ın yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan katıldı. - BİNGÖL