AK Partili Özkan ve beraberindekilerden Gökçeören çıkartması - Son Dakika
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AK Partili Özkan ve beraberindekilerden Gökçeören çıkartması

04.08.2022 20:27
AK Partili Özkan ve beraberindekilerden Gökçeören çıkartması

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'nın Kula ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, beraberindeki heyetle birlikte ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'nın Kula ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, beraberindeki heyetle birlikte ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'nın Kula ilçesine geldi. Beraberindeki AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve partililerle ilçeye bağlı en büyük mahallelerden biri olan Gökçeören Mahallesi'ni ziyaret eden Milletvekili Özkan, semt pazarında esnaflarla tek tek görüşüp mahalleli vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Milletvekili Özkan, iktidarın her zaman milletinin yanında olduğunu vurguladı. - MANİSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Özkan ve beraberindekilerden Gökçeören çıkartması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Özkan ve beraberindekilerden Gökçeören çıkartması - Son Dakika
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