MHP'den açıklama: İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliği Adalet Bakanı Bozdağ ile görüşülecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alaattin Çakıcı'nın Ağustos ayındaki görüşmesinin ardından genel af konusu yeniden gündeme gelmişti. İkili arasında genel af konusunun görüşüldüğü iddiaları Bahçeli ve Çakıcı tarafından yalanmıştı.

BAKAN BOZDAĞ İLE GÖRÜŞECEKLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklama ile tartışmaları tekrar alevlendirdi. Yıldız, konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini açıkladı.

İNFAZ HESAPLAMASININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ GÖRÜŞECEKLER

Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la bugün görüşeceğini Twitter hesabından "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın adalet bakanımıza bugün anlatacağım" diyerek duyurdu. Yıldız ile Bozdağ'ın bu görüşmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor.

GENEL AF MHP'NİN 2018 VAADİYDİ

MHP, 2018 yılında seçime giderken af konusunu da seçim beyannamesine eklemişti. MHP , kanadı ara sıra bu konuya ilişkin hazırlık yaptığını açıklarken mecliste tartışılan bir yasa tasarısı olmadı. Yıldız ve Bozdağ'ın bu görüşmesiyeni bir af tasarısı çıkar mı sorularını da beraberinde getirdi.