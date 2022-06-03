BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama

03.06.2022 13:47
BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama

Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100.gününde yaptığı açıklamada "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak" dedi.

Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 100.gününde yaptığı açıklamada "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak" dedi.

Rusya, 100 gün önce Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattı. Binlerce Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği savaşa ilişkin Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad'dan açıklama geldi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde baskısını arttırdığını dile getiren Awad, "Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak. Dahası, 100 gün boyunca hayatlar, evler, işler ve umutların yok olduğuna tanık olduk. Bu savaş insanlara kabul edilemez zararlar verdi ve sivil hayatlar yok oldu" ifadelerini kullandı. Şehirlerin, kasaba ve köylerin büyük bir kısmında yıkım olduğunu kaydeden Awad, "Okullar, hastaneler ve sığınaklar korunamadı. Savaşın yıkıcı etkisine karşı tükenmeyen çabamız güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek. Ancak tüm bunların ötesinde barışa ihtiyacımız var. Savaş hemen sona ermeli" ifadelerini kullandı.

(İHA)

YORUMLAR
500
ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ ANTALYA TURİZMİNDE, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA RAĞMEN REKOR ARTIŞ Ukrayna'daki tarım işletmeleri Rusya ile savaş nedeniyle zor durumda Ukrayna'daki tarım işletmeleri Rusya ile savaş nedeniyle zor durumda
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:45:22. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Rusya-Ukrayna Savaşının 100. gününde açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement