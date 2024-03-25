Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için karar aldı - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu. Bakanlık, konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu ve söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için başvuru yaptı.
Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararı kabul etti. ABD, oylamada çekimser kalarak veto hakkını kullanmadı. Karar tasarısında, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanmasının acil olarak ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın uygulanması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'nin veto etmemesi halinde İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini tehdit etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hesap uzmanı olarak göreve çağırdı. Elitaş, Atatürk'ün kurduğu CHP ve Ecevit'in taçlandırdığı CHP'nin kayıt dışı parayla ilişkisini incelemesini istedi ve Kılıçdaroğlu'na hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen Bakan Güler, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ziyaretinde askerlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Altınok, Ankara'nın son 5 yılda hizmet almadığını ve Milli Mücadele ruhuna uygun bir şehir haline getireceklerini belirtti. TEMAD ve TESUD üyeleri ise Altınok'a teşekkür plaketi verdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sonrası hayvanseverler protesto gösterisinde bulundu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve derneklerin çağrısı üzerine bir grup hayvansever, belediye binası önünde bir araya geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da hizmet ve projelerin kazanacağını söyledi. Tosun, vatandaşları yanıltma çabalarına karşı olduklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında valilikte yapılan toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi alındı.
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