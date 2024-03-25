BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için karar aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için karar aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı.

25.03.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karar kabul edildi. ABD, oylamada çekimser kaldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için karar aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internetten bebek satışı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı
    18:46 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internetten bebek satışı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu. Bakanlık, konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu ve söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için başvuru yaptı.

  • YMP İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, YRP İstanbul mitingine katıldı
    18:46 YMP İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, YRP İstanbul mitingine katıldı

    Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi
    18:44 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Emeklilerin Durumunu Eleştirdi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.

  • BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Karar Aldı
    18:41 BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Karar Aldı

    BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararı kabul etti. ABD, oylamada çekimser kalarak veto hakkını kullanmadı. Karar tasarısında, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanmasının acil olarak ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın uygulanması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'nin veto etmemesi halinde İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini tehdit etti.

  • Elitaş, Kılıçdaroğlu'nu hesap uzmanı olarak göreve çağırdı
    18:40 Elitaş, Kılıçdaroğlu'nu hesap uzmanı olarak göreve çağırdı

    AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinde yaptığı konuşmada, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hesap uzmanı olarak göreve çağırdı. Elitaş, Atatürk'ün kurduğu CHP ve Ecevit'in taçlandırdığı CHP'nin kayıt dışı parayla ilişkisini incelemesini istedi ve Kılıçdaroğlu'na hesap vermesi gerektiğini belirtti.

  • Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti
    18:40 Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen Bakan Güler, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Turgut Altınok, Emekli Astsubaylar ve Emekli Subaylar Derneklerini Ziyaret Etti
    18:39 Turgut Altınok, Emekli Astsubaylar ve Emekli Subaylar Derneklerini Ziyaret Etti

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ziyaretinde askerlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Altınok, Ankara'nın son 5 yılda hizmet almadığını ve Milli Mücadele ruhuna uygun bir şehir haline getireceklerini belirtti. TEMAD ve TESUD üyeleri ise Altınok'a teşekkür plaketi verdi.

  • İzmir'de Hayvan Barınağında Öldürülen Köpekler Protesto Edildi
    18:39 İzmir'de Hayvan Barınağında Öldürülen Köpekler Protesto Edildi

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sonrası hayvanseverler protesto gösterisinde bulundu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve derneklerin çağrısı üzerine bir grup hayvansever, belediye binası önünde bir araya geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun: Hizmet ve projeler kazanacak
    18:37 Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun: Hizmet ve projeler kazanacak

    Seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da hizmet ve projelerin kazanacağını söyledi. Tosun, vatandaşları yanıltma çabalarına karşı olduklarını belirtti.

  • Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni Ziyaret Etti
    18:36 Milli Savunma Bakanı Kırıkkale Valiliği'ni Ziyaret Etti

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında valilikte yapılan toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi alındı.


18:25 İnternet üzerinden bebek satışı skandalı Bakanlık harekete geçti İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti
17:42 BM Güvenlik Konseyi’nde, Gazze’de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi BM Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de derhal ateşkes öngören tasarı kabul edildi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
17:59 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de kritik toplantı Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de kritik toplantı
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 18:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için karar aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement