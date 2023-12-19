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BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barışı koruma misyonunu sonlandırmaya karar verdi - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barışı koruma misyonunu sonlandırmaya karar verdi

BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesine oybirliğiyle karar verdi. MONUSCO, ülkenin doğusunda devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle eleştiriliyordu.

BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'ndeki barışı koruma misyonunu sonlandırmaya karar verdi
19.12.2023 - 20:07,
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM'nin barışı koruma misyonuna aşamalı olarak son verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini öngören karar tasarısı oylandı. Güvenlik Konseyi, oybirliğiyle MONUSCO'nun faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirilmesini kabul etti.

Dünyanın en büyük barışı koruma operasyonlarından biri olarak bilinen MONUSCO, 1 Temmuz 2010'da daha önceki BM barışı koruma misyonu olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü Misyonu'ndan (MONUC) görevi devralmıştı. MONUSCO, Mart 2022 itibariyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 12 binden fazla asker ve bin 600 polis ile görev yapıyor. MONUSCO, ülkenin doğusunda onlarca yıldır devam eden çatışmaları durduramaması nedeniyle sık sık eleştiriliyordu. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barışı koruma misyonunu sonlandırmaya karar verdi - Son Dakika
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