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BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi kararı 3. kez ertelendi - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi kararı 3. kez ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde düşmanlıkların geçici olarak durdurulması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunan karar tasarısına yönelik oylama 3. kez ertelendi. Oylamanın ABD'nin talebi üzerine ertelendiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi\'nde Gazze Şeridi kararı 3. kez ertelendi
20.12.2023 - 21:56,
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3'üncü kez ertelendi.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda bir kez daha uzlaşamadı. Güvenlik Konseyi'nde, Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3'üncü ertelendi.

Oylamanın yarın yapılması beklenirken, oylamanın ABD'nin talebi üzerine ertelendiği ifade edildi. Söz konusu oylama geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana erteleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi kararı 3. kez ertelendi - Son Dakika
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