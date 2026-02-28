BM Güvenlik Konseyi'nden İran için acil toplantı - Son Dakika
BM Güvenlik Konseyi'nden İran için acil toplantı

28.02.2026 18:42
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle BM, acil toplantı kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankılar bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi. BM'den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00'da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn'in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü. - NEW YORK

Kaynak: İHA

