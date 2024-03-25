Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, haziranda görevini bırakacağını açıkladı.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını bildirdiğini açıkladı. Griffiths, "Görevde geçirdiğim 3 yılın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e haziran ayında görevi bırakma niyetimi bildirdim" dedi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki (OCHA) görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Griffiths, tüm meslektaşlarına bu ayrıcalık için borçlu olduğunu aktardı. Griffiths, "Tüm ortaklarımıza ve destekçilerimize, krizdeki insanların davasını savundukları için teşekkür ederiz" dedi.
OCHA tarafından yapılan açıklamada, 72 yaşındaki Griffiths'in "sorunsuz bir geçiş" sağlamak için haziran ayı sonuna kadar görevinde kalacağı belirtildi. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Haziranda Görevini Bırakacak - Son Dakika
Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel düzeyde farklı bir konuma ulaşacağını belirtti. Yılmaz, birlik ve beraberlik siyasetine vurgu yaparak, Ahlat'ın bu siyasetten ayrılmayacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terör saldırısına ilişkin, 'ABD, saldırıda Ukrayna'nın izi olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor' dedi. Putin, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ancak azmettirenlerin araştırıldığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?