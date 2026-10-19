BM'nin üçlü görüşme tarih önerisine Rum tarafı olumlu yanıt verdi - Son Dakika
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BM'nin üçlü görüşme tarih önerisine Rum tarafı olumlu yanıt verdi

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GKRY lideri Hristodulidis, BM'nin Erhürman ve Holgun ile yapılacak üçlü görüşme için tarih önerdiğini, Rum tarafının olumlu yanıt verdiğini söyledi. Hristodulidis, Erhürman'ın da olumlu yanıt vermesini beklediğini ve Holgun'un ekimde adaya gelmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgun ile gerçekleştirilecek üçlü görüşme için tarihler önerdiğini ve tarihlere olumlu yanıt verdiğini belirtti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgun'in adaya gelişi ve iki liderle ortak görüşme gerçekleştirmesi için bazı tarihler önerdiği belirtildi. Rum tarafının önerilen tarihlere olumlu yanıt verdiğini açıklayan Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın da olumlu yanıt vermiş olmasını beklediğini ifade etti. Holgun'in ekim ayı içerisinde adaya gelmesinin öngörüldüğünü kaydeden Hristodulidis, üçlü görüşmenin kesin tarihinin BM tarafından açıklanacağını söyledi.

Dört yeni geçiş kapısı için açıklama beklentisi

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile yarın gerçekleştireceği görüşmenin ardından dört yeni geçiş kapısının açılmasına ilişkin açıklama yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtladı. Dört geçiş kapısı konusunda ilerleme sağlanmasını umduğunu belirten Rum lider, Rum tarafının buna hazır olduğunu savundu. Hristodulidis, Türk tarafından olumlu karşılık gelmesi durumunda geçiş kapıları konusunda açıklama yapılabileceğini ifade etti.

Liderler yarın bir araya gelecek

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yarın saat 11.00'de BM ev sahipliğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve güven artırıcı önlemler kapsamında yeni geçiş kaplarının açılmasına ilişkin konuların ele alınması öngörülüyor. Öte yandan, dört yeni geçiş kapısının açılması konusunda taraflar arasında henüz anlaşma sağlandığına ilişkin resmİ bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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