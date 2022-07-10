Ukrayna daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş boyunca Ukrayna'da 22 bin 500'den fazla savaş ve saldırı suçu işlediğini bildirmişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › BM: 'Savaş sırasında Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi' - Son Dakika

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