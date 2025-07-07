Böcek Görevden Uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'Rüşvet Alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.