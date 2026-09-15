Bolat, esnafa 23 yılda 853 milyar lira destek verildiğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda 853 milyar lira esnaflarımıza finansman desteği kolaylığı sağlamışız. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olarak. Milli geliri 23 yılda 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu sene yarısı itibariyle yükseltmeyi hep beraber başardık" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından Ahilik Haftası kapsamında şed töreni düzenlendi. Esenler Davutpaşa Caddesi'nde Ahi Korteji ile başlayan programda, güzergah üzerindeki esnaflar ziyaret edilerek iyi dilekler iletildi Dörtyol Meydanı'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ahilik kültürünü anlatan tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte Esenler'de Yılın Ahisi seçilen Abdullah Uğur'a, 'Şedsiz kazanç haramdır' felsefesinden hareketle, 'Ahilik Duası' eşliğinde şed kuşandırıldı. Programda ayrıca yılın ustası Mustafa Güzel, yılın kalfası Asım Esen ve yılın çırağı Cemal Emirli oldu. Esnafa ve vatandaşlara 'Ahi Pilavı', 'Ahi Helvası' ve 'Ahi Şerbeti' ikram edildi.

Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin, siyasi parti temsilcileri, esnaf odalarının başkan ve temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Her birimiz esnafımızın temel sembolü olarak yıllarca anılan ve kutlanan aslında her birimize hatırlatma yapan Ahilik Haftasında her birimiz, iki şeyi tekrarlarız. Önce iyi insan sonra iyi esnaf. Bize öğretilen Ahilik Geleneğindeki esnaflık kültürümüzün en temel sloganı önce iyi insan sonra iyi esnaf olmaktır" dedi.

"Milli geliri 23 yılda 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu sene yarısı itibariyle yükseltmeyi başardık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'de 2 milyon 263 bin esnaf ve sanatkarımız var. İlk sayımın yapıldığı 2005 yılında bu rakam 1 milyon 300 bindi. Üstüne yaklaşık 1 milyon daha ilave oldu. Bu ekonominin büyümesiyle ilgili olan bir şey. Eğer bir ülkede yatırım olmazsa, üretim olmazsa, ticaret yavaşlarsa, gerilerse o zaman ekonomik faaliyetler geriye gidiyor ve ülke küçülüyor demektir. 23-24 yıldır bu istikrarlı gelişmelerin güçlenmenin devamı için dualarıyla oylarıyla destek verdiler. Biz de milli geliri 23 yılda 238 milyar dolardan 1.7 trilyon dolara bu sene yarısı itibariyle yükseltmeyi, kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan 18 bin 500 dolara yükseltmeyi, mal ihracatını 36 milyar dolardan 280 milyar dolara yükseltmeyi ve Türkiye'yi sanayide, hizmetlerde hemen hemen her sektörde dünyanın ilk 5'i, ilk 10 ülkesi haline getirmeyi Allah'ın yardımıyla milletimizin destek ve duasıyla hep beraber başardık" şeklinde konuştu.

"Dünyanın 21'inci büyük ekonomisiyken dünyanın 16'ıncı büyük ekonomisi konumuna getirdik"

Türkiye'nin ekonomisinin ileri sıralara getirildiğini söyleyen Bakan Bolat, "Dünyanın 21'inci büyük ekonomisiyken dünyanın 16'ıncı büyük ekonomisi konumuna getirdik. Bundan toplumumuzun, halkımızın bütün kesimlerinin faydalanması konusunda da gerçekten gereken bütün azami gayretler gösterildi. Yaşam standartlarının gelişmiş ülkelerden daha iyi olması için de çok büyük hizmetler yapıldı. Günlük hayatımızda, barınma yerlerimizde, kullandığımız araçlarda, okullarımızın yenilenmesinde, hastanelerimizin modernleşmesinde batılı ülkeleri dahi geçen çok güzel ilerlemeler başarıldı, sağlandı. Esnaflarımız, Ahilik Haftası'nı, Esnaf Bayramı'nı kutladığımız esnaflarımız için 5000 lira olan finansman desteğini, o zamanki 5 bin lira 2002'de 3 bin 300 dolar yapıyordu, 15 gün önce 1,5 milyon liraya çıkarttık" ifadelerini kullandı.

"20,5 milyon istihdam sayısıyla 2002 sonunda devraldık, 32 milyon 360 bin istihdama taşıdık"

"Bizden önceki dönemde devlet hazine sübvansiyonu olarak kredinin sadece yüzde 20'sini sübvanse ediyordu. Biz 23 yıldır bu kredi maliyetinin yüzde 50'sini devletimiz sübvanse ediyor. ve 480 milyar lirası son 3 yılda olmak üzere 23 yılda 853 milyar lira esnaflarımıza finansman desteği kolaylığı sağlamışız. Tam 4 milyon 760 bin kez kullanım olarak" diyen Bakan Bolat, "İşte burada esnafların hepsi yan yana oturmuşlar. Ekonomiyi büyüttüğün zaman zaten ticaret büyüyor, istihdam büyüyor. 20,5 milyon istihdam sayısıyla 2002 sonunda devraldık, 32 milyon 360 bin istihdama taşıdık. ve bu anlamda baktığımızda Türkiye'de 7 milyon araç varken şu anda 35 milyon araç var. Ev sahibi olan insanlarımızın sayısı olarak da yılda 1 milyon 400 bin konut satılıyor, 1 milyon 300 bin geçen sene araç satılıyor. Bunları şunun için söylüyorum. Bir yerde siyasi istikrar varsa, öngörülebilirlik varsa, çalışkan, dürüst, vatanperver, inançlı kadrolar iş başında halkı için mücadele ediyor, gece gündüz çalışıyorsa Rabbim de bereketini nasip ediyor. ve bu arada bütün bunlar" dedi.